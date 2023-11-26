151 مريضًا بالسرطان من غزة يتجهون إلى الإمارات لتلقي العلاج

يغادر اليوم الأحد، مرضى سرطان من قطاع غزة إلى دولة الإمارات عبر معبر رفح البري لتلقي العلاج، وذلك بعد توقف مستشفى الصداقة التركي بغزة عن العمل، وهو المستشفى الوحيد المخصص لهذه الفئة.

وقال الناطق باسم معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني وائل أبو محسن، إن "151 مريضًا بالسرطان سيغادرون قطاع غزة عبر المعبر، متوجهين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تلقي العلاج".

وأوضح أبو محسن لـ"إرم نيوز"، أن "الجانب الفلسطيني تسلم كشف المرضى المقرر سفرهم إلى مصر ومنها للإمارات"، لافتًا إلى أن إدارة المعبر ستعمل على تسهيل عملية سفرهم وفق الآليات المتبعة.