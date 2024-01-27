ليبيا ترحّل 39 مهاجراً مصرياً غير شرعي

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ببنغازي في ليبيا، ترحيل 39 مهاجرًا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ببنغازي، في بيان اليوم السبت، إنه تم ترحيل 39 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية المصرية، يوم الثلاثاء الماضي، من مركز إيواء وترحيل قنفودة التابع، عبر منفذ أمساعد البري، تمهيدًا لترحيلهم إلى مصر، وفق ما نقله موقع "القاهرة 24".