تعبيرية - جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أكد أن المرحلين بينهم مصابون بأمراض معدية
تعبيرية - جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أكد أن المرحلين بينهم مصابون بأمراض معديةا ب

ليبيا ترحّل 39 مهاجراً مصرياً غير شرعي

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، ببنغازي في ليبيا، ترحيل 39 مهاجرًا دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ببنغازي، في بيان اليوم السبت، إنه تم ترحيل 39 مهاجرًا غير شرعي من الجنسية المصرية، يوم الثلاثاء الماضي، من مركز إيواء وترحيل قنفودة التابع، عبر منفذ أمساعد البري، تمهيدًا لترحيلهم إلى مصر، وفق ما نقله موقع "القاهرة 24".

من عملية ترحيل المصريين في بنغازي
من عملية ترحيل المصريين في بنغازيموقع "القاهرة 24"

وأكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية أن المرحلين بينهم مصابون بأمراض معدية، مثل الوباء الكبدي (C،B)، تم ضبطهم من خلال الحملات اليومية التي يقوم بها فرع مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي. 

مصر
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