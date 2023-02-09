حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غرب سوريا تتجاوز 1730 شخصاً
أعلنت منظمة تُعرف بـ"الخوذ البيضاء" أو "الدفاع المدني السوري" وتتواجد في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 1730 لقوا حتفهم جراء الزلزال الذي ضرب مناطق من سوريا الإثنين الماضي.
وقالت الخوذ البيضاء" على تويتر إن "عدد الضحايا ارتفع لأكثر من 1730 قتيلاً و2850 مصاباً".
من جهتها، ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الأربعاء، أن "أكثر من 298 ألفاً اضطروا لترك منازلهم والنزوح بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع".
ويشير الرقم المتعلق بالنزوح فيما يبدو إلى سوريين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة وتضررت من الكارثة، وليس من يعيشون في مناطق تسيطر عليها أطراف أخرى.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة أن الدولة "فتحت 180 مأوى للنازحين".
وارتفع إجمالي عدد قتلى الزلزال في سوريا، في حصيلة غير نهائية، إلى أكثر من 2500، فجر اليوم، وفقًا لما أعلنته الحكومة السورية ومنظمة "الخوذ البيضاء" التي تعمل على إنقاذ الضحايا في مناطق شمال غرب البلاد التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة المسلحة.