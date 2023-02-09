حصيلة ضحايا الزلزال في شمال غرب سوريا تتجاوز 1730 شخصاً

أعلنت منظمة تُعرف بـ"الخوذ البيضاء" أو "الدفاع المدني السوري" وتتواجد في شمال غرب سوريا الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة المسلحة، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 1730 لقوا حتفهم جراء الزلزال الذي ضرب مناطق من سوريا الإثنين الماضي.

وقالت الخوذ البيضاء" على تويتر إن "عدد الضحايا ارتفع لأكثر من 1730 قتيلاً و2850 مصاباً".

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية، اليوم الأربعاء، أن "أكثر من 298 ألفاً اضطروا لترك منازلهم والنزوح بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد هذا الأسبوع".