لحظة استهداف "نهاريا" بطائرة مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان (فيديو)

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء، بأن طائرة مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان، استهدفت مستوطنة "نهاريا" الواقعة شمالي إسرائيل.

ونشر موقع "حدشوت بزمان" العبري مقطعاً يظهر المسيّرة وهي تحلّق في سماء "نهاريا" بالجليل الغربي قبل أن تتخذ مسارها نحو الأرض.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل مقاطع تتضمن لقطات توثق سقوط مسيّرة انقضاضية، بشكل مباشر، محدثة انفجاراً مدوياً، فيما أضاءت المنطقة بفعل قوة الانفجار.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، بعد تحذيرات من أجسام جوية معادية، أن دفاعاته الجوية قد اعترضت طائرتين مسيّرتين أطلقتا من جنوب لبنان.

وشملت الإنذارات مستوطنات "بن عامي، جيشر حازيف، نهاريا، ساعر، إيفرون، شافي تسيون".

وخلت شوارع "نهاريا" في المساء من الإسرائيليين، مع انطلاق دوي صافرات الإنذار، فيما دعت البلدية المستوطنين للبقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر.