بلينكن يتصل بالرئيس الإسرائيلي ويجدد التزام أمريكا بأمن إسرائيل

logo
العالم العربي

لحظة استهداف "نهاريا" بطائرة مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان (فيديو)

لحظة استهداف "نهاريا" بطائرة مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان (فيديو)
لحظة سقوط المسيّرة في نهارياالمصدر: إرم نيوز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أكتوبر 2024، 11:26 م

أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم الأربعاء، بأن طائرة مسيّرة أطلقت من جنوب لبنان، استهدفت مستوطنة "نهاريا" الواقعة شمالي إسرائيل.

ونشر موقع "حدشوت بزمان" العبري مقطعاً يظهر المسيّرة وهي تحلّق في سماء "نهاريا" بالجليل الغربي قبل أن تتخذ مسارها نحو الأرض.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل مقاطع تتضمن لقطات توثق سقوط مسيّرة انقضاضية، بشكل مباشر، محدثة انفجاراً مدوياً، فيما أضاءت المنطقة بفعل قوة الانفجار.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، بعد تحذيرات من أجسام جوية معادية، أن دفاعاته الجوية قد اعترضت طائرتين مسيّرتين أطلقتا من جنوب لبنان.

وشملت الإنذارات مستوطنات "بن عامي، جيشر حازيف، نهاريا، ساعر، إيفرون، شافي تسيون". 

وخلت شوارع "نهاريا" في المساء من الإسرائيليين، مع انطلاق دوي صافرات الإنذار، فيما دعت البلدية المستوطنين للبقاء في الملاجئ حتى إشعار آخر.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC