إسرائيل تصادر لأول مرة أموالا من محافظ رقمية كانت في طريقها لـ"حماس"

وأوضحت الصحيفة، أنه "وفقا للقرار، تمت لأول مرة مصادرة عملات مشفرة بقيمة حوالي 116 ألف شيكل من محافظ التجزئة التابعة لمحل صرافة يساعد حماس، بعد صدور أمر الحجز عليها من قبل وزير الدفاع، بيني غانتس".

وأضافت الصحيفة: "تمت مصادرة بمبلغ يقارب مليونين و600 ألف شيكل (750 ألف دولار أمريكي) تم اقتطاعه من هذه المحافظ بعد وقت قصير من صدور الأمر أيضاً".

وبينت الصحيفة، أن "أمر الحجز الذي وقعه وزير الدفاع قبل نحو عام تضمن نحو 150 محفظة رقمية متورطة في تحويل أموال إرهابية مرتبطة بشركة للصرافة في قطاع غزة والتي أعلنها غانتس كمنظمة إرهابية".

وبحسب الصحيفة، "يرجع أمر الحجز على أموال شركة الصرافة إلى مساعدتها التي تقدمها لمنظمة حماس، حيث تتلقى الحركة أموالاً من الخارج عن طريقها".

وتابعت الصحيفة: "يشكل قرار المحكمة سابقة ويمكّن النظام الأمني الإسرائيلي من مواصلة العمل ضد المحافظ الرقمية الخاضعة لعقوبات وزير الدفاع والتي تودع فيها أموال المنطقة الذكية".