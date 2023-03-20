سوريا تستهجن عقد مؤتمر بروكسل لدعم متضرري الزلزال

عبرت سوريا، الاثنين. عن استهجانها من عقد مؤتمر دولي دون التنسيق معها أو دعوتها للمشاركة فيه.

وكان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أعلن أن مانحين دوليين تعهدوا، الإثنين، في بروكسل، بتقديم سبعة مليارات يورو لمساعدة سكان تركيا وسوريا المتضررين من زلزال السادس من شباط/فبراير المدمر.

وقال المسؤول الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في نهاية مؤتمر دولي لدعم متضرري الزلزال: "فخور بإعلان أننا سنرى دعما إضافيا كبيرا. يبلغ إجمالي الالتزامات اليوم سبعة مليارات يورو"، حسبما أفادت "فرانس برس".