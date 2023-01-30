من هو بشير المضربي الصبيحي قائد "قوات درع الوطن" الجديدة في اليمن؟

قضى قرار أصدره رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي، مساء الأحد، بتشكيل قوات عسكرية جديدة بمسمى "درع الوطن"، وتعيين العميد بشير سيف المضربي الصبيحي قائدا لها.

وخص العليمي هذه القوات بأن تكون قوات احتياط للقائد الأعلى للقوات المسلحة، وحصر مسؤولية تحديد قوامها ومهامها ومسرح عملياتها بالقائد الأعلى للقوات المسلحة دون غيره، وهو ما فسره البعض بأنها تندرج ضمن قوات الحماية الرئاسية أو بديلا لها.

وجاء قرار رئيس مجلس القيادة اليمني تأكيدا على رسمية هذه القوات ضمن أجهزة الدولة، لاسيما وأن قوات درع الوطن تشكلت في منتصف العام 2022 تحت مسمى قوات العمالقة الجديدة، قبل أن تعلن تغيير اسمها إلى درع الوطن في سبتمبر من ذات العام.