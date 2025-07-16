الطيران الإسرائيلي يقصف مقر اللواء 107 في ريف جبلة السورية (فيديو)

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الخميس، بأن الطيران الإسرائيلي شن غارات عنيفة استهدفت مقراً عسكرياً بريف جبلة جنوبي محافظة اللاذقية.

وأوضحت المصادر أن الموقع المستهدف هو مقر "اللواء 107" الواقع في منطقة "عين الشرقية" ضمن ريف "جبلة" على الساحل السوري.

وذكر ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن أصوات انفجارات قوية هزت أرجاء قرية "زاما" التي شهدت الغارات الإسرائيلية.

وتعليقاً، على الحدث، قالت مراسلة القناة 12 العبرية إن هجوماً إسرائيلياً تم على قاعدة "اللواء 107" في جبلة بالساحل السوري.

من جهتها، قالت قناة "حلب اليوم" إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا "اللواء 107" في ريف "جبلة" بمحافظة اللاذقية، دون ورود معلومات عن حجم الخسائر.

في ذات الإطار، قالت مصادر صحفية سورية إن مقر "اللواء 107" المستهدف بالغارة الإسرائيلية يتواجد فيه جنود أتراك، دون تأكيد رسمي.