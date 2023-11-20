اليابان تناشد الحوثيين الإفراج عن طاقم السفينة المخطوفة

نددت الحكومة اليابانية "بشدة"، اليوم الاثنين، باستيلاء المتمردين الحوثيين على سفينة تشغلها مجموعة يابانية في البحر الأحمر، مناشدة السعودية وعُمان وإيران التواصل مباشرة مع الحوثيين للإفراج عن طاقم السفينة.

وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، الاثنين، الاستيلاء على السفينة جالاكسي ليدر التي تديرها شركة نيبون يوسين.

وأضاف أن اليابان تناشد الحوثيين الإفراج عن السفينة وتطلب مساعدة السلطات السعودية والعُمانية والإيرانية للعمل من أجل الإفراج السريع عن السفينة وطاقمها.

وقال في مؤتمر صحفي "ندين بشدة مثل هذه الأفعال". وتابع أنه لا يوجد يابانيون بين أفراد الطاقم.

والسفينة جالاكسي ليدر تعود ملكيتها إلى شركة مقرها جزيرة مان تدعى راي كار كاريرز وهي وحدة تابعة لشركة راي شيبينج المسجلة في تل أبيب.

ولم يتسن على الفور الاتصال بأي من الشركتين للتعليق خارج ساعات العمل.

وقالت شركة نيبون يوسين اليابانية المعروفة أيضا باسم (إن.واي.كيه) إن طاقم السفينة يتألف من 25 فردا من الفلبين وبلغاريا وأوكرانيا ورومانيا والمكسيك.