الجيش اللبناني ينقذ عشرات المهاجرين إثر غرق مركبهم

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، اليوم الجمعة، بأن الجيش اللبناني تمكن من إنقاذ 125 مهاجرا غير نظامي، بعد غرق مركب كانوا يستقلونه قبالة شواطىء مدينة الميناء، بالقرب من جزر النخيل.

وقالت الوكالة إن المركب "انطلق من شاطىء العبدة، وتعطل محركه عصر اليوم، واستغاث الركاب بالقوات البحرية في الجيش التي توجهت عناصر منها على الفور وأنقذتهم جميعا".

وأضافت أن جميع الركاب من الجنسية السورية، باستثناء لبناني واحد معهم، وأنهم تلقوا الإسعافات الأولية بعد أن تم سحب مركبهم إلى مرفأ طرابلس.

ونقلت الوكالة قول وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، إنه "أعطى التوجيهات إلى مدير مرفأ طرابلس لتقديم كل المساعدات إلى الركاب".