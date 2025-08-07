مقتل قيادي في "الجبهة الشعبية" بغارة إسرائيلية على البقاع

أكدت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الجمعة، اغتيال مسؤول بارز في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد استهداف مركبة في منطقة البقاع شرق لبنان، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.

وقالت مصادر فلسطينية لـ"إرم نيوز" إن عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، محمد وشاح أبو خليل، قُتل في غارة إسرائيلية استهدفت طريق المصنع الدولي في البقاع شرق لبنان.

وأشارت المصادر إلى مقتل أحد مرافقيه، ويدعى مفيد، في الغارة التي استهدفت السيارة التي كانا يستقلانها على طريق المصنع الدولي في البقاع.

وأعلن مركز عمليات طوارئ وزارة الصحة العامة اللبنانية، في بيان، أن "الغارة الإسرائيلية على طريق المصنع أدت في حصيلة أولية إلى سقوط 6 شهداء وإصابة 10 أشخاص بجروح"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وينحدر وشاح من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وقد انتقل إلى لبنان قبل سنوات، وعمل ضمن الهيكلية التنظيمية للجبهة الشعبية في لبنان.

ونفذت إسرائيل عمليات اغتيال وملاحقة لمسؤولين في الفصائل الفلسطينية في لبنان، طالت قادة في حركة حماس والجهاد الإسلامي، وكذلك في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية – القيادة العامة، كان من أبرزهم صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس.

وعقب اتفاق وقف إطلاق النار بين ميليشيا "حزب الله" وإسرائيل في لبنان نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تواجه الفصائل الفلسطينية مطالبات متزايدة بتسليم أسلحتها ومواقعها في لبنان، ضمن خطة لحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، ولمنع استخدام أراضي لبنان منطلقًا لشن هجمات ضد إسرائيل.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، تسلم الجيش اللبناني 3 مواقع عسكرية تابعة لفصائل فلسطينية في جنوب لبنان، كما اتفقت السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية على ضبط السلاح في المخيمات الفلسطينية بلبنان، والتي استخدمت في عمليات اشتباكات دامية بين أطراف عدة.