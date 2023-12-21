"مرق من دون لحم".. النازحون يعيشون حياة بلا طعم تحت القصف في رفح

سيدة تتطوع لصناعة الخبز للآلاف، وأخرى تبحث عن بقايا طعام تصنعه لأطفالها، بينما يبحث شاب عن فرصة بين خيام النازحين لكسب رزقه من صالون تجميل متنقل، ويخزن آخر من الشمس ما يمكنه من إضاءة خيمته خلال الظلام... جوانب صغيرة من معاناة كبيرة، رصدتها كاميرا "إرم نيوز" خلال جولة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتحولت المدينة الصغيرة القريبة من الحدود المصرية إلى "مجمع خيام" بعد أن نزح إليها نحو 800 ألف فلسطيني من مختلف مناطق قطاع غزة، واضطر النازحون لنصب خيامهم في الأراضي المفتوحة بعد اكتظاظ مراكز الإيواء.

ويواجه النازحون في هذه الخيام المكتظة أوضاعًا إنسانية قاسية وسط غياب أبسط مقومات الحياة، بما في ذلك الغذاء والمياه سواء للشرب أو الاستحمام.

وتقول نعمة غبن (56 عامًا) وهي نازحة من شمال غزة، لـ"إرم نيوز" إنها "تعمل من أجل النازحين دون مقابل، إذ تجلس لساعات طويلة أمام لهب ودخان فرن مصنوع من الطين لصناعة الخبز للنازحين، بعد توفير الدقيق بجهد مشترك".

وتقول نعمة "لا تستطيع جميع النساء أن يصنعن الخبز بهذه الطريقة البدائية".