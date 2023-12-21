"مرق من دون لحم".. النازحون يعيشون حياة بلا طعم تحت القصف في رفح
سيدة تتطوع لصناعة الخبز للآلاف، وأخرى تبحث عن بقايا طعام تصنعه لأطفالها، بينما يبحث شاب عن فرصة بين خيام النازحين لكسب رزقه من صالون تجميل متنقل، ويخزن آخر من الشمس ما يمكنه من إضاءة خيمته خلال الظلام... جوانب صغيرة من معاناة كبيرة، رصدتها كاميرا "إرم نيوز" خلال جولة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وتحولت المدينة الصغيرة القريبة من الحدود المصرية إلى "مجمع خيام" بعد أن نزح إليها نحو 800 ألف فلسطيني من مختلف مناطق قطاع غزة، واضطر النازحون لنصب خيامهم في الأراضي المفتوحة بعد اكتظاظ مراكز الإيواء.
ويواجه النازحون في هذه الخيام المكتظة أوضاعًا إنسانية قاسية وسط غياب أبسط مقومات الحياة، بما في ذلك الغذاء والمياه سواء للشرب أو الاستحمام.
وتقول نعمة غبن (56 عامًا) وهي نازحة من شمال غزة، لـ"إرم نيوز" إنها "تعمل من أجل النازحين دون مقابل، إذ تجلس لساعات طويلة أمام لهب ودخان فرن مصنوع من الطين لصناعة الخبز للنازحين، بعد توفير الدقيق بجهد مشترك".
وتقول نعمة "لا تستطيع جميع النساء أن يصنعن الخبز بهذه الطريقة البدائية".
ورغم تحول بيتها إلى ركام بسبب القصف الإسرائيلي على بلدة بيت حانون، تحلم غبن، "بانتهاء الكابوس الذي تعيشه والعودة للمنطقة التي كانت تسكنها".
في المكان ذاته، تجلس نظيرة مهنا، و"تطهو لأطفالها بقايا الطعام وعظام حصلت عليها من أحد محال الجزارة لسد جوع أطفالها وأحفادها".
نظيرة وهي نازحة لثلاث مرات بعد أن فقدت 45 شخصًا من أسرتها خلال الحرب تقول لـ"إرم نيوز" "وضعت العظام في وعاء وأضفت إليها بعض الماء حتى أصنع لأطفال مرقة دون لحم، بعد أن جمعت الحطب من أماكن بعيدة حتى أقدم لهم وجبة واحدة".
لا تنتهي محاولات الغزّيين للتأقلم مع الواقع الذي فرضته الحرب الإسرائيلي، إذ تمكن النازح محمد كشكو، من تجهيز صالون حلاقة متنقل، بعد أن اشترى "ماكينات حلاقة يشحنها من أماكن بعيدة لمساعدة النازحين على حلاقة شعرهم بأسعار رمزية".
ويقول كشكو: "بعض من يحلقون رؤوسهم يفعلون ذلك لعدم قدرتهم على الاعتناء بشعرهم بسبب نقص المياه وعدم توفر دورات مياه للاستحمام"، وأضاف: "غالبية من يحلقون رؤوسهم نفسياتهم تتحسن".
ووسط انقطاع إمدادات الكهرباء، يعتمد الستيني بهاء بكر الذي يقيم في مستشفى قيد الإنشاء غرب رفح، على ألواح شمسية لتخزين الطاقة وإنارة المكان ليلًا.
ويقول بكر لـ"إرم نيوز": "استخدم الألواح للحصول على الكهرباء حتى استطيع أن أوفر مصدر إضاءة في المكان الذي تعيش فيه أسرتي، وكذلك لشحن أجهزة الهاتف والمذياع للنازحين في الخيام مقابل مبالغ رمزية جدًّا".
وأضاف "كثيرون سخروا مني عندما أخذت ألواحي الشمسية خلال نزوحي، لكنهم الآن يدركون أهميتها لأن الكهرباء لا تتوفر إطلاقًا في جميع الأماكن التي نزح إليها الفلسطينيون".