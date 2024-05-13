ردود غاضبة بعد دعوة سيناتور أمريكي لضرب غزة بقنبلة نووية (فيديو)

وخلال المقابلة، ناقش غراهام، وهو جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، دور الولايات المتحدة في الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، واستعدادات الجيش الإسرائيلي لاجتياح مدينة رفح المكتظة بالسكان جنوبي قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، قال غراهام: "عندما واجهنا الدمار كأمة بعد بيرل هاربر، ومحاربة الألمان واليابانيين، قررنا إنهاء الحرب بقصف هيروشيما وناغازاكي بالأسلحة النووية. وكان هذا هو القرار الصحيح".

وكان غراهام يشير إلى المرة الوحيدة التي استخدمت فيها القنابل النووية في الحرب عندما أسقطتها الولايات المتحدة على اليابان في عام 1945 في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأضاف السيناتور: "أعطوا إسرائيل القنابل التي تحتاجها لإنهاء الحرب التي لا تستطيع تحمل خسارتها، واعملوا معهم لتقليل الخسائر البشرية".