مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 في جنوب غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جندي من سلاح الهندسة في لواء غولاني، في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين بالمنطقة نفسها، بحسب وكالة معًا الفلسطينية.
وتدور معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل غزة في شمال وجنوب القطاع.
وشنت حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة، تسبب بمقتل 1200 شخص في إسرائيل غالبيتهم مدنيون قضى معظمهم في اليوم الأول للهجوم، واحتجاز 240 شخصًا، بحسب الدولة العبرية.
وردّت إسرائيل بقصف مكثف على قطاع غزة ترافق منذ 27 تشرين الأول/ أكتوبر مع عمليات برية واسعة، ما تسبّب بمقتل وإصابة نحو 70 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب سلطات القطاع الذي تديره الحركة.