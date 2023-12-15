مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 4 في جنوب غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل جندي من سلاح الهندسة في لواء غولاني، في المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابطين وجنديين بالمنطقة نفسها، بحسب وكالة معًا الفلسطينية.

وتدور معارك عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وفصائل غزة في شمال وجنوب القطاع.