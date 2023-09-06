مقتل 19 مدنيًا إثر قصف عشوائي للجيش السوداني في أم درمان

قُتل أكثر من 19 مدنيُا وأُصيب آخرون، جراء قصف عشوائي بالمدفعية والمسيّّرات أطلقه الجيش السوداني، على منطقة أمبدة -الحارة 21 في مدينة أم درمان.

وقالت لجان مقاومة أمبدة الحارة 21، في بيان على "فيسبوك" إن "القصف بالمدفعية والمسيَّرات استهدف ارتكازين لقوات الدعم السريع في منطقة الصالحين إمبدة، لكن لم يكن التنفيذ دقيقًا وضل طريقة إلى مواطنين عُزَّل قُتل منهم 19 شخصًا، مع آخرين جارٍ حصرهم".

واندلعت، الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متعددة من العاصمة الخرطوم، وسط استخدام مكثف للمدفعية الثقيلة.

وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إن "أحياء أم درمان القديمة شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد محاولة تقدُّم الجيش لتمشيط المنطقة التي تعد مناطق تماسٍ بين الطرفين".