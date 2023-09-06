مقتل 19 مدنيًا إثر قصف عشوائي للجيش السوداني في أم درمان
قُتل أكثر من 19 مدنيُا وأُصيب آخرون، جراء قصف عشوائي بالمدفعية والمسيّّرات أطلقه الجيش السوداني، على منطقة أمبدة -الحارة 21 في مدينة أم درمان.
وقالت لجان مقاومة أمبدة الحارة 21، في بيان على "فيسبوك" إن "القصف بالمدفعية والمسيَّرات استهدف ارتكازين لقوات الدعم السريع في منطقة الصالحين إمبدة، لكن لم يكن التنفيذ دقيقًا وضل طريقة إلى مواطنين عُزَّل قُتل منهم 19 شخصًا، مع آخرين جارٍ حصرهم".
واندلعت، الثلاثاء، اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متعددة من العاصمة الخرطوم، وسط استخدام مكثف للمدفعية الثقيلة.
وقال شهود عيان لـ"إرم نيوز" إن "أحياء أم درمان القديمة شهدت اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، بعد محاولة تقدُّم الجيش لتمشيط المنطقة التي تعد مناطق تماسٍ بين الطرفين".
وفي الإطار ذاته، أعلنت قوات الدعم السريع، مساء الثلاثاء، عن استيلائها على 4 دبابات، وعدد من العربات القتالية بكامل عتادها، من قوات الجيش في سلاح المدرعات ومنطقة الذخيرة الشجرة جنوب الخرطوم.
وأشار بيان قوات الدعم السريع، إلى "تنفيذ عمليات هجوم نوعي على سلاح المهندسين، وهيئة القيادة والأركان، في أم درمان، أسفرت عن مقتل 60 من الجيش بينهم ضباط برتب مختلفة، وإصابة 240 آخرين".
وقالت القوات إن "المعركة ضد عناصر النظام السابق وأعوانه في القوات المسلحة ماضية إلى نهايتها، في سبيل تحقيق مطالب الشعب في الحرية والسلام والعدالة، وتأسيس دولة المواطنة بلا تمييز، والحقوق المتساوية".
وكان شهود عيان أفادوا لـ"إرم نيوز"، الثلاثاء، "باندلاع اشتباكات في سلاح المدرعات والذخيرة في منطقة الشجرة في الخرطوم، كما تعرَّض مقر سلاح المهندسين في أم درمان التابع للجيش، لقصف مدفعي من قوات الدعم السريع.