طالب باغتيال قادتها.. كيف تحوّل نجل قيادي بحماس إلى عميل لإسرائيل؟

عاد مصعب حسن يوسف إلى تصدُّر المشهد السياسي والإعلامي، بعد مقطع الفيديو المتداول مؤخرًا، والذي دعا فيه إلى القضاء على قيادات حركة "حماس" (وبينهم والده) المسجونين لدى إسرائيل في حال لم يتم إعادة الرهائن الإسرائيليين.

ومصعب حسن يوسف هو نجل القيادي في حركة حماس حسن يوسف، تحوّل إلى عميل لجهاز المخابرات الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، وأثار جدلًا واسعًا منذ ذلك الحين.

فيديو مفاجئ

ووسط التدفّق الفوضوي للمعلومات حول الحرب بين حماس"وإسرائيل، تصدّر مقطع فيديو مفاجئ نُشِر على شبكة الإنترنت عناوين الأخبار، وظهر فيه رجل، ينطق بكلمات هادئة، يطلب من إسرائيل "القضاء على قادة حماس، بمن في ذلك والده، إذا كان هذا يمكن أن يضمن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس".

ولم يكن هذا الرجل ذو المظهر الزاهد والنظرة الثاقبة سوى مصعب حسن يوسف، نجل الشيخ حسن يوسف، الداعية المؤثّر والعضو المؤسس لحركة "حماس".

وتقول مجلة "جون أفريك" في تقرير لها إنّ "ذكر الشيطان في غزة أفضل من نطق اسم الشخص الذي شتمه والده وأهله بالكامل أكثر من مرة، وتبرؤوا منه منذ عام 2010. وكأنّ مصعب (45 عامًا) كان وراء المصائب التي حلّت بشعبه".

الابن الأكبر

ومصعب يوسف هو أكبر أبناء حسن يوسف التسعة، وتلقى تعليمًا صارمًا ومعرفة متعمّقة بالإسلام وأيديولوجية الإخوان المسلمين، وكان يبلغ من العمر 9 سنوات عندما أسهم والده في تأسيس حركة "حماس"، وهو من مواليد مدينة رام الله في الضفة الغربية، وهو منغمس منذ عام 1988 في الاحتجاجات الفلسطينية التي اجتاحت الأراضي الفلسطينية، ووجد نفسه في طليعة تصعيد الأعمال العدائية تجاه المستوطنين الإسرائيليين.

وريث النضال

وكان يُنظر إلى هذا الوريث، في سن المراهقة، على أنّه سيقود النضال من أجل الاستقلال الفلسطيني، وقد أشاد به الجميع، حتى إنه أصبح يُلقب بـ"الأمير الأخضر"، وهو عنوان فيلم وثائقي حصل على جائزة في مهرجان صندانس عام 2014، ويتناول عقيدة الإخوان المسلمين.

وقد تم القبض على مصعب يوسف للمرة الأولى في سنّ الثامنة عشرة بتهمة حيازة أسلحة، وبسبب شخصيته المرنة بذل محترفو الخدمة في جهاز الاستخبارات الداخلية الإسرائيلي "الشاباك" كل جهودهم لإقناعه بالخدمة لفائدتهم.

وقال وكيله السابق، غونين بن إسحاق، والذي كان يعرفه مصعب باسم "الكابتن لؤي"، إنه "مثل أي سجين تعرّض في البداية لسوء المعاملة وحُرم من النوم، قبل أن يُعرض عليه أن يصبح مخبرًا".

الابن العميل

وقد تمّت المهمة بنجاح، وعند خروجه من السجن، أصبح مصعب عميلًا لإسرائيل، وكانت التوصية الوحيدة من "الشاباك" هي "مواصلة دراستك وأن تكون ابنًا صالحًا" وقد كان مصعب يوسف، البالغ من العمر 22 عامًا حينذاك، اليد اليمنى لوالده، ويتطوّر بين قيادات "حماس" وفوق كل الشبهات.

وفي بداية الانتفاضة الثانية، سلّم يوسف إلى "الشاباك" قائمة بالهجمات التي تستهدف الإسرائيليين، وساعد في إحباط محاولة اغتيال شمعون بيريز، وزير الخارجية حينذاك، وسهّل مهمة اعتقال عبد الله البرغوثي، منفّذ هجوم "حماس"، وقدّم أدلة على تمويل كتائب "شهداء الأقصى" التابعة لحركة "فتح".