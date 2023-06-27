مجلس الأمن يدعو للتهدئة في الضفة الغربية

وقالت السفيرة الإماراتية لانا نسيبة التي تتولّى بلادها الرئاسة الدورية للمجلس لشهر حزيران/يونيو إن "أعضاء مجلس الأمن يشجّعون على اتّخاذ خطوات جديدة لعودة هدوء دائم والسماح بنزع فتيل التوتر ويدعون جميع الأطراف إلى تجنّب اتّخاذ إجراءات أحادية يمكن أن تؤجّج التوتر"، مضيفة "يدعو أعضاء المجلس إلى ضبط النفس للحدّ من التوتّر وتجنّب تصعيد جديد".

من جانبه، قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينيسلاند إنّه "قلق للغاية من دوّامة العنف في الضفة الغربية"، مضيفا أمام مجلس الأمن أنّه "في حال لم تُتّخذ تدابير حاسمة الآن لوقف العنف، فهناك مخاطر كبيرة من تدهور اكبر للوضع"، مشيرا إلى "الخطر الدائم" المتمثل في امتداد العنف إلى قطاع غزة.

ودان "التوسّع المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك في القدس الشرقية، ما يسهم في تأجيج أعمال العنف".