وزير الدفاع الإسرائيلي: هذه الحرب "الأخيرة" في غزة
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن حرب إسرائيل في غزة يجب أن تكون "الأخيرة" في القطاع الفلسطيني؛ لأنه "لن يكون هناك وجود لحماس" بعد ذلك.
ونقل بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية عن غالانت قوله لجنود في قاعدة جوية: "يجب أن تكون هذه الحرب الأخيرة في غزة. لسبب بسيط هو أنه لن يكون هناك وجود لحماس بعدها".
وتابع الوزير: "سيستغرق الأمر شهرا أو شهرين أو ثلاثة أشهر، وفي نهاية المطاف لن يكون هناك وجود لحماس. قبل أن تلاقي حماس مدرّعاتنا ومشاتنا، ستختبر قنابل سلاح الجو. وفي رأيي، أنتم تعرفون كيف تفعلون ذلك بطريقة فتاكة ودقيقة ونوعية على غرار ما أثبتّم حتى الآن".
وبعد أن شنّت حماس هجماتها المباغتة على إسرائيل، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، توعّدت الدولة العبرية بالقضاء على الحركة التي تسيطر على قطاع غزة، والتي تصنّفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظّمة "إرهابية".