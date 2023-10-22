وزير الدفاع الإسرائيلي: هذه الحرب "الأخيرة" في غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن حرب إسرائيل في غزة يجب أن تكون "الأخيرة" في القطاع الفلسطيني؛ لأنه "لن يكون هناك وجود لحماس" بعد ذلك.

ونقل بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية عن غالانت قوله لجنود في قاعدة جوية: "يجب أن تكون هذه الحرب الأخيرة في غزة. لسبب بسيط هو أنه لن يكون هناك وجود لحماس بعدها".