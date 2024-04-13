الأردن يغلق مجاله الجوي أمام جميع الطائرات
أعلن الأردن اليوم السبت إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لعدة ساعات.
وقالت قناة "المملكة" شبه الرسمية إن الأردن قرر إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة مؤقتا ابتداء من مساء اليوم لعدة ساعات قادمة، وأنه سيتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن هيثم مستو، بأن التشويش الإسرائيلي على نظام "جي بي إس"، أثّر على حركة الطيران في البلاد، مشيرا إلى أن ذلك أجبر الطائرات على استخدام أنظمة بديلة.
ونقلت قناة "المملكة" عن مستو قوله: "حركة الملاحة مستمرة بشكل اعتيادي عقب استخدام الأنظمة البديلة".
وأشار إلى أن التشويش على نظام الـ"جي بي إس" الملاحي يوثر على مناطق واسعة من شرق حوض البحر المتوسط ويشمل مناطق في البحر الأسود وشرق أوروبا.
وبيّن بأن تعطل النظام يؤثر على ملاحة الطائرات التي تعتمد إشارات "جي بي إس"، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك أنظمة بديلة للملاحة في الطائرات، تؤدي لاستمرار الملاحة بشكل اعتيادي.
في غضون ذلك، أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الأردن، أن عمّان خاطبت دولتين مجاورتين؛ سعيا لإيقاف التشويش الذي طال نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" والذي ظهر بعد الحرب على غزة.
كما نقلت قناة "المملكة" عن مدير إدارة الطيف الترددي في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، نضال سمارة قوله: "تم تحديد مصدر التشويش من دولتين من الجوار، وتمت مخاطبة الإدارات التي تنظم هيئات تنظيم الاتصالات".
وقام الجيش الإسرائيلي، بالتشويش على إشارات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس"، والتلاعب به، في وقت تستعد فيه البلاد لرد محتمل من قبل إيران، على إثر الغارة الجوية التي استهدفت مبنى دبلوماسيا في العاصمة السورية دمشق.