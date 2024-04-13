الأردن يغلق مجاله الجوي أمام جميع الطائرات

أعلن الأردن اليوم السبت إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لعدة ساعات.

وقالت قناة "المملكة" شبه الرسمية إن الأردن قرر إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة مؤقتا ابتداء من مساء اليوم لعدة ساعات قادمة، وأنه سيتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني في الأردن هيثم مستو، بأن التشويش الإسرائيلي على نظام "جي بي إس"، أثّر على حركة الطيران في البلاد، مشيرا إلى أن ذلك أجبر الطائرات على استخدام أنظمة بديلة.

ونقلت قناة "المملكة" عن مستو قوله: "حركة الملاحة مستمرة بشكل اعتيادي عقب استخدام الأنظمة البديلة".

وأشار إلى أن التشويش على نظام الـ"جي بي إس" الملاحي يوثر على مناطق واسعة من شرق حوض البحر المتوسط ويشمل مناطق في البحر الأسود وشرق أوروبا.