تونس.. هل يمثل حزب "العمل والإنجاز" واجهة جديدة لـ"النهضة"؟

أثار عقد حزب "العمل والإنجاز" في تونس مؤتمره الأول تساؤلات حول دلالات ذلك، وارتباط الحزب بحركة "النهضة"، خاصة أنه يضم منشقين عن الحركة.

ويرأس الحزب، القيادي السابق في الحركة عبد اللطيف المكي، الذي كان من أبرز معارضي رئيس "النهضة" راشد الغنوشي.

وخلال كلمته أثناء المؤتمر، قال المكي إن "عقد المؤتمر في هذا التوقيت يأتي التزامًا بمقررات المؤتمر التأسيسي للحزب، الذي أقر أن يتم عقد المؤتمر الأول في غضون 8 أشهر من حصوله على الموافقة، وصدور ذلك بالجريدة الرسمية".

ولم يتطرق المكي إلى مسألة قطع حزبه الارتباط مع حركة "النهضة" التي تستمد مواقفها من تنظيم "الإخوان المسلمين" الذي يعد فرعًا من فروعها في تونس، لكنه سبق أن قال إن "الإسلام السياسي قد يتغير من حزب إلى آخر لكنه لن ينتهي"، ما أثار وقتها سجالات بشأن مواقف الرجل.

وتأسس حزب العمل والإنجاز، في 28 يونيو/ حزيران 2022، من قبل شخصيات منشقة عن حركة النهضة يتقدمهم عبد اللطيف المكي الذي سبق وتقلد مناصب وزارية في تونس.