"لا يفعلون شيئاً لوقف العدوان".. بري يفتح النار على أمريكا

اتهم رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي، الجانب الأمريكي بـ"عدم فعل أي شيء لوقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على لبنان رغم إعلان واشنطن أنها تؤيد ذلك".

وقال إن "المواقف الدولية من مساعي وقف الحرب تتلخص في أن الفرنسيين ما زالوا معنا في الموقف، وكذلك البريطانيون. أما الأمريكيون فيقولون إنهم معنا، لكنهم لا يفعلون شيئاً لوقف العدوان".

وأضاف برّي، في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أن مسألة "وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان لا تشهد أي تقدم إيجابي حتى الآن".

وأكد أن "التفويض الذي تحدث عنه نائب أمين عام حزب الله نعيم قاسم ليس جديداً، ولا يغير شيئاً".

وأردف: "في حرب عام 2006 كنت أتولى التفاوض السياسي، واليوم أفعل الشيء نفسه وأنه لم يرفض التفويض"، لافتاً إلى أن "الوضع المستجد لدى حزب الله بعد الحرب يعوق حراك مسؤوليه، وبالتالي يزيد من المسؤولية".

وأشار إلى أنه يعوّل على جلسة مجلس الأمن المرتقبة، اليوم، وما إذا كان سيصدر عنها شيء بخصوص لبنان، باعتبار أن الملف سيكون حاضراً هناك، معتبراً أن هذه الجلسة "ستحمل مؤشرات على مسار الحراك السياسي".