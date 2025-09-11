الأردن.. عودة 150 ألف لاجئ سوري منذ سقوط الأسد

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الخميس، عن عودة أكثر من 150 ألف لاجئ سوري طوعًا من الأردن إلى بلادهم منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/ كانون الأول 2024 وحتى الآن، عبر مركز حدود جابر.

وأوضحت الوزارة، وفق ما نقلته قناة "المملكة"، أنها اتخذت قرارات في الفترة الأخيرة تهدف إلى "التسهيل والتبسيط على الأشقاء السوريين، بما يكفل تسريع إجراءات عودتهم إلى ديارهم طوعًا".

وفي السياق، توقعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن يصل عدد العائدين من الأردن إلى سوريا إلى قرابة 200 ألف لاجئ بحلول نهاية عام 2025.

ومنذ اندلاع الأزمة السورية في مارس/ آذار 2011، استضاف الأردن نحو مليون و300 ألف شخص، نصفهم يحمل صفة لاجئ من الأمم المتحدة.