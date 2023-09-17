ليبيا.. ربع قرن على وجود تشققات في سدّي درنة المنهارين

رصدت قبل ربع قرن من الزمان، وتحديدًا في العام 1998، أولى التشققات في السدّين اللذين انهارا في درنة وتسببا بفيضانات قاتلة في شرق ليبيا، ولم يتم إصلاحها، وفقاً لتقارير ودراسات عديدة.

وأَهملت السلطات المتعاقبة منذ العام 2011 هذه المنشآت المبنية في وادٍ يحمل الاسم نفسه، كغيرها في كل أنحاء البلاد، بعدما كانت شهدت إهمالاً أيضاً في ظل حكم الرئيس الراحل معمر القذافي، خلال الفترة الواقعة بين الأعوام (1969-2011).

وضربت العاصفة "دانيال"، يوم الأحد الماضي، مناطق عدة في الشرق الليبي، خصوصاً مدينة درنة، مسبّبةً فيضانات واسعة.