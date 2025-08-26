logo
العالم العربي

بعد اجتماع "غامض" للكابينت.. محتجون يحاصرون نتنياهو في مطعم بالقدس (فيديو)

بعد اجتماع "غامض" للكابينت.. محتجون يحاصرون نتنياهو في مطعم بالقدس (فيديو)
احتجاجات لذوي الرهائن في إسرائيلالمصدر: غيتي إيمجز
فريد كمال
فريد كمال
26 أغسطس 2025، 7:22 م

تجمع متظاهرون  إسرائيليون أمام مطعم شهد احتفالاً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعدد من وزراء الكابينت، وأعضاء كنيست، مع قيادات استيطانية، متهمين الحكومة بالانفصال عن واقع الأسرى والقتال في غزة.

ووفقاً لتقرير "القناة 12" العبرية، ردد المتظاهرون هتافات غاضبة في وجه قادة إسرائيل، منها: "الرهائن يتضورون جوعاً وأنتم تحتفلون" و"أبناؤنا يموتون وأنتم تستمتعون". 

وذكرت القناة أن اجتماع الكابينت المقرر، مساء الثلاثاء، تقلّص بشكل مفاجئ، وتراجع ملفا صفقة الرهائن وخطة غزة لصالح "مراجعة إقليمية" غامضة، بينما قاطع وزراء بارزون الاجتماع للمشاركة في المناسبة الاستيطانية.

وكانت "القناة 14" ذكرت، في تقرير سابق، أن الاجتماع قد يشهد إعلاناً بالسيطرة على الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن غياب نقاش معمّق في  الكابينت أثار انتقادات داخلية، فيما استبدل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير الجلسة باجتماع ثنائي لترتيب الملفات العملياتية.

أخبار ذات علاقة

فلسطينيون يخلون منازلهم بالضفة الغربية بقرار إسرائيلي

الكابينت يقترب من إقرار فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة

تزامن ذلك مع تصاعد الخلافات مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، وسط ضغوط لإنهاء الحرب في غزة، في حين ركّز نتنياهو وحلفاؤه على الاحتفال الذي تخلله حديث عن احتمال إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية قبل نهاية سبتمبر/ أيلول.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC