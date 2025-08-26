بعد اجتماع "غامض" للكابينت.. محتجون يحاصرون نتنياهو في مطعم بالقدس (فيديو)

تجمع متظاهرون إسرائيليون أمام مطعم شهد احتفالاً لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعدد من وزراء الكابينت، وأعضاء كنيست، مع قيادات استيطانية، متهمين الحكومة بالانفصال عن واقع الأسرى والقتال في غزة.

ووفقاً لتقرير "القناة 12" العبرية، ردد المتظاهرون هتافات غاضبة في وجه قادة إسرائيل، منها: "الرهائن يتضورون جوعاً وأنتم تحتفلون" و"أبناؤنا يموتون وأنتم تستمتعون".

وذكرت القناة أن اجتماع الكابينت المقرر، مساء الثلاثاء، تقلّص بشكل مفاجئ، وتراجع ملفا صفقة الرهائن وخطة غزة لصالح "مراجعة إقليمية" غامضة، بينما قاطع وزراء بارزون الاجتماع للمشاركة في المناسبة الاستيطانية.

وكانت "القناة 14" ذكرت، في تقرير سابق، أن الاجتماع قد يشهد إعلاناً بالسيطرة على الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن غياب نقاش معمّق في الكابينت أثار انتقادات داخلية، فيما استبدل وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير الجلسة باجتماع ثنائي لترتيب الملفات العملياتية.

تزامن ذلك مع تصاعد الخلافات مع الوسطاء الإقليميين والدوليين، وسط ضغوط لإنهاء الحرب في غزة، في حين ركّز نتنياهو وحلفاؤه على الاحتفال الذي تخلله حديث عن احتمال إعلان السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية قبل نهاية سبتمبر/ أيلول.