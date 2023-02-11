تقرير: 4 عوامل مركزية تشكل محفزات للتصعيد الإسرائيلي الفلسطيني

ألقى تقرير عبري الضوء على المحفزات الرئيسية للتصعيد الأمني في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، وذلك في ظل زيادة المخاوف الأمنية الإسرائيلية والتحذيرات الأمريكية من إمكانية اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة.

وقال تقرير أعدته صحيفة "معاريف" العبرية، إن "هناك أربعة عوامل مركزية تشكل محفزات للتصعيد الأمني بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، مشيراً إلى أن "الجانبين يقتربان من تصعيد دراماتيكي بالضفة الغربية".

عوامل التصعيد

وأوضح التقرير أن "أول تلك العوامل هو ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الجاري، والذي يكاد يكون ضعف أعدادهم عن العام الماضي، ويبلغ في المتوسط شهيدا فلسطينيا كل يوم"، متابعاً: "هذا مؤشر على تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بالمناطق الفلسطينية".