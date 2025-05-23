ما حقيقة الأنباء عن استبدال محافظ السويداء السورية؟

نفى مصدر رسمي في مدينة السويداء السورية، معقل الطائفة الدرزية، ما تردد من أنباء عن استبدال المحافظ مصطفى بكور بمسؤول آخر، وذلك بعد تهديده من قبل عناصر مسلحة داخل مكتبه يوم الأربعاء.

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وبحسب ما نقلته شبكة "السويداء 24"، أكد المصدر عدم صدور أي قرار بخصوص استبدال المحافظ.

وأوردت حسابات محلية أنباء عن إرسال العميد ضياء عمر مدير أمن الساحل إلى السويداء بدلا من المحافظ بكور في الوقت الحالي.

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وأقدم مسلحون في السويداء على إشهار السلاح في مكتب المحافظ، مطالبين بالإفراج عن أحد الموقوفين في دمشق، بتهمة سرقة سيارات.

وأضافت أن المحافظ تواصل مع النائب العام في دمشق وطلب منه الإفراج عن الموقوفين.