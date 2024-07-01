اليمن.. مقتل دكتور شهير إثر تعذيبه في سجون الحوثيين بصنعاء

وكانت ميليشيا الحوثي قد اقتحمت واستولت، منتصف الشهر الماضي، على المقرّين التابعين لكلا الشركتين (الدوائية والعالمية)، وقامت باعتقال واختطاف مجموعة من الموظفين في كلا الشركتين، كان أحدهم الكوشاب.

وكشف وكيل وزارة حقوق الإنسان، عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسريًا، ماجد فضائل، عن أرقام صادمة لعدد المتوفين جراء التعذيب داخل معتقلات وسجون ميليشيا الحوثي.

وتشير إحصائيات رسمية صادرة عن جهات حكومية، بالإضافة إلى أخرى عن جهات حقوقية محلية، إلى مقتل المئات من أصل آلاف المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي وشتى أنواع التعذيب، في سجون الحوثيين.

كذلك، تظهر الإحصائيات إصابة العديد بأمراض مُزمنة وإعاقات جسدية وبصرية وسمعية، وفقدان للذاكرة، والإصابة بالشلل الكلي أو النصفي.