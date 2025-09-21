نتنياهو: رد إسرائيل على الاعتراف بدولة فلسطينية سيأتي بعد عودتي من أمريكا
logo
العالم العربي

الإمارات تدين بشدة قصف مسجد في دارفور

الإمارات تدين بشدة قصف مسجد في دارفور
علم دولة الإمارات المصدر: وام
إرم نيوز
إرم نيوز

 أعربت دولة الإمارات، اليوم الأحد، عن "إدانتها الشديدة للقصف الذي استهدف مسجد حي الدرجة في مدينة الفاشر بإقليم دارفور شمال السودان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء، مؤكدة أن هذا الهجوم يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، "ضرورة التزام طرفي النزاع في  السودان بما ورد في إعلان جدة، بما يكفل حماية المدنيين وتغليب مصلحة الشعب السوداني، وحمايته من تداعيات الحرب الأهلية المستمرة".

وجددت الوزارة التأكيد على "موقف دولة الإمارات الراسخ والداعم لكافة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للحرب الأهلية الدائرة في السودان، والوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين".

وشددت على "التزام دولة الإمارات بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية، وبالعمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تحقيق الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق، مؤكدة على رفض كافة أشكال التطرف والإرهاب التي تؤجج العنف وتطيل أمد الصراع".

أخبار ذات علاقة

أنور قرقاش

قرقاش: البيان المشترك للرباعية حول السودان "تاريخي" ويقدم تشخيصاً دقيقاً للأزمة

 

 

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC