7 قتلى بقصف إسرائيلي لمركز إيواء نازحين وسط قطاع غزة

أدى قصف مدفعي إسرائيلي، استهدف صباح اليوم، مدرسة تابعة للأونروا تأوي آلاف النازحين الفلسطينيين شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، إلى مقتل وجرح عدد من النازحين.

وقال مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة، إن المدفعية الإسرائيلبة قصفت بعدد من القذائف المدرسة الإعدادية للبنين شرق مخيم المغازي، والتي تأوي آلاف النازحين الفلسطينيين؛ ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات المواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء.