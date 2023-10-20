روسيا: الفيتو الأمريكي بشأن حرب غزة ستكون له "تداعيات مروعة"‎

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "في ظل المواجهة الآخذة بالتوسع والتي تتجاوز حدود منطقة الشرق الأوسط وتأخذ بعدا دينيا، ستكون تداعيات تصرف كهذا، مروعة".

والأربعاء، استخدمت الولايات المتحدة، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع بين إسرائيل وحركة حماس؛ للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.