بمشاركة أمريكا وإسرائيل.. اجتماع أمني في القاهرة لبحث الهدنة في غزة

أفادت وسائل إعلام مصرية أن مباحثات عقدت، اليوم الثلاثاء، في القاهرة حضرها مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر، بهدف التوصل إلى موقف بشأن التهدئة في قطاع غزة.

وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية" فقد التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، ورئيس الموساد ديفيد برنيع، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع مسؤولين مصريين، مشيرة إلى أن هذه المباحثات جاءت في ظل تزايد الضغوط الدولية للتوصل لهدنة في غزة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت سابق، أن الحكومة قررت المشاركة رسميًّا في اجتماع القاهرة الأمني لبحث تطورات صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين إسرائيل وحماس.

وكان من بين الوفد الإسرائيلي كل من رئيس جهاز الموساد ديفيد بارنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، واللواء نيتسان ألون، حيث جاء قرار المشاركة رغم ما وصفه الإسرائيليون بـ"المواقف المتصلبة لحماس تجاه صفقة التبادل".