الجزائر.. "النيابة العامة" تطالب بإعدام مُسرِّب دفتر شراء طائرات الخطوط الجوية

ذكر تلفزيون "الشروق" المحلي في الجزائر، أن النيابة العامة في البلاد التمست الحكم على المتهم الرئيس بتسريب دفتر شروط لاقتناء 15 طائرة من قبل الخطوط الجزائرية، بالإعدام.

وقال التلفزيون إن "النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء طالب بتوقيع حكم بالإعدام بحق المتهم الرئيس في ملف الخطوط الجوية، وسجن مسؤولين آخرين 20 عامًا، من بينهم مضيفة طيران، وعضو الصفقات بالشركة".

وتتعلق القضية المذكورة، وهي من أبرز ملفات الفساد التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة، بتسريب دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء 15 طائرة إلى ابن أحد السياسيين الكبار وهو المتهم الرئيس في القضية ويقبع حاليًا في السجن عن طريق مضيفة الطيران التي توجد أيضًا في السجن.

وبحسب ما سُرِّب عن هذه القضية، فإن المضيفة توسطت لنجل السياسي عند نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية الموقوف بسجن القليعة، مقابل تسوية وضعيتها في كندا.