الجزائر.. "النيابة العامة" تطالب بإعدام مُسرِّب دفتر شراء طائرات الخطوط الجوية

الجزائر.. "النيابة العامة" تطالب بإعدام مُسرِّب دفتر شراء طائرات الخطوط الجوية
ذكر تلفزيون "الشروق" المحلي في الجزائر، أن النيابة العامة في البلاد التمست الحكم على المتهم الرئيس بتسريب دفتر شروط لاقتناء 15 طائرة من قبل الخطوط الجزائرية، بالإعدام.
وقال التلفزيون إن "النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية في الدار البيضاء طالب بتوقيع حكم بالإعدام بحق المتهم الرئيس في ملف الخطوط الجوية، وسجن مسؤولين آخرين 20 عامًا، من بينهم مضيفة طيران، وعضو الصفقات بالشركة".
وتتعلق القضية المذكورة، وهي من أبرز ملفات الفساد التي شهدتها الجزائر في السنوات الأخيرة، بتسريب دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء 15 طائرة إلى ابن أحد السياسيين الكبار وهو المتهم الرئيس في القضية ويقبع حاليًا في السجن عن طريق مضيفة الطيران التي توجد أيضًا في السجن.
وبحسب ما سُرِّب عن هذه القضية، فإن المضيفة توسطت لنجل السياسي عند نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية الموقوف بسجن القليعة، مقابل تسوية وضعيتها في كندا.
وتمت إحالة أحد ملفات القضية إلى إحدى المحاكم العسكرية بما أن أحد المتهمين يحمل رتبة عسكرية، ومثُل المدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش، في يونيو/حزيران 2021، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد للاستماع إليه في قضايا متعلقة بالفساد.
وعانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في السنوات الأخيرة، من مشاكل مالية عديدة كادت أن تؤدي بها إلى الإفلاس، لكن الرئيس عبد المجيد تبون تدخل لإنقاذها بتخصيص 2 مليار دولار لتطويرها وتجديد أسطولها.
وكانت المؤسسة قد أطلقت، في شهر سبتمبر/أيلول 2022، عرضًا دوليًا لشراء 15 طائرة ركاب جديدة، وذلك بعد 4 أشهر من موافقة مجلس الوزراء على توسيع أسطولها لفتح خطوط جديدة.