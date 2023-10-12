مصر تبدأ تلقي مساعدات إغاثية لغزة عبر مطار العريش

ودعت مصر الخميس، الراغبين في تقديم مساعدات إغاثية لقطاع غزة، لما تعرض له من "قصف عنيف ومتواصل" من جانب الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، إلى إرسالها إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء شمال شرق البلاد.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تدعو "جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .. إلى إيصال تلك المساعدات إلى مطار العريش الدولي".

وتابع البيان، أن ذلك يأني "تخفيفًا" عن القطاع المحاصر "واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل".

والأربعاء، دانت جامعة الدول العربية خلال اجتماع طارئ الحصار الإسرائيلي المطبق على قطاع غزة، وقتل المدنيين "من الجانبين".