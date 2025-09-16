"مهام جسام".. إعلام عبري يكشف الجدول الزمني لـ"احتلال غزة"

كشفت القناة 12 العبرية عن جدول بقاء إسرائيل الزمني في مدينة غزة، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية لن تغادر المدينة قبل 3 أشهر على الأقل من بداية احتلالها.

وعزت مصادر القناة طول مدة الجدول الزمني إلى "مهام جسام"، يأتي في طليعتها "تطهير بنية حماس التحتية، بما في ذلك شبكة الأنفاق"، على حد قولها.

وقالت إن البقاء العسكري في غزة جرى بالتنسيق مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، الذي أكد في تصريحات سابقة "إمكانية وقف رحى الحرب في قطاع غزة بنهاية العام الجاري".

وبالإضافة إلى مدينة غزة، تعتزم قوات الجيش الإسرائيلي العمل في المخيمات الرئيسية في القطاع، خاصة أنها مدرجة في جدول الأعمال العسكري، ومن المحتمل خضوعها هي الأخرى للاحتلال في إطار "عربات جدعون 2".

وحول سيناريوهات التعامل الإسرائيلي مع المخيمات، قال تقرير القناة الإسرائيلية إنه من غير المستبعد فرض حصار كامل عليها، مع إمكانية العمل على تشكيل "حكومة بديلة" لإدارتها.

وتزامنت محددات الجدول الزمني الإسرائيلي في غزة مع استعدادات "طول نفس" لمعارك طويلة المدى، وصفتها حماس بـ"يوم القيامة".

واتهمت إسرائيل حماس بنقل الرهائن إلى مدينة غزة لاستخدامهم دروعا بشرية، في محاولة لردع إسرائيل عن الهجوم.

ونقلت وسائل إعلام عبرية أن والدة الرهينة غي جلبوع تلقت رسالة باحتجاز ابنها بمفرده فوق الأرض في غزة، وأنه يستخدم كدرع بشري.

وتقدر المؤسسة الأمنية في تل أبيب أنه بمجرد دخول القوات، ستحاول حماس تسريع المفاوضات بشأن صفقة أسرى، إلا أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا إسرائيل خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بضرورة إنهاء إسرائيل للحرب، لكنهم يعتقدون أن ذلك يجب أن يتضمن احتلال مدينة غزة، بحسب قناة "أخبار 12" العبرية.