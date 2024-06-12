بعد "الضربة الانتخابية".. الغموض يكتنف زيارة ماكرون إلى المغرب

ذهب محللون إلى أن التطورات السياسية التي تشهدها فرنسا بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الأوروبية، من شأنها أن تربك زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المرتقبة إلى المغرب.

وأدت نتيجة التصويت الأوروبي إلى وصول حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف إلى مستويات لم يصل إليها من قبل، حيث حصل على ثلث الأصوات المدلى بها، بالمقابل، سجل حزب "النهضة" الرئاسي انتكاسة انتخابية كونه لم يحصل إلا على نحو 15% من الأصوات.

وأعلن ماكرون الأحد عن حل الجمعية الوطنية (مجلس النواب) وتنظيم انتخابات برلمانية في 30 يونيو/حزيران، و7 يوليو/تموز.

كانت تقارير إعلامية فرنسية، تحدثت عن الزيارة المرتقبة، مشيرة إلى أنها تدخل في إطار المبادرات الفرنسية التي تهدف إلى إصلاح شامل للعلاقات مع الرباط.

وكشف مصدر حكومي مغربي لـ"إرم نيوز"، أن زيارة ماكرون إلى المغرب ما زالت متوقعة.

وأضاف المصدر، الذي فضّل الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، أن زيارة رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال، إلى المغرب -والمقررة خلال شهر يوليو/ تموز المقبل لتمهيد زيارة ماكرون- قد تتأجل، بسبب نتائج الانتخابات الأوروبية.

وقبل أسابيع، أكدت صحيفة "لاتريبين" الفرنسية، أن أتال سيقوم بزيارة رسمية إلى المغرب، في الفترة من 3 إلى 5 يوليو المقبل، لـ"إعادة الدفء للروابط بين باريس والرباط، بعد عامين من العلاقات الدبلوماسية شديدة البرودة".