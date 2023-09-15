الجيش الليبي: فقدنا أكثر من 800 ضابط وجندي في مدينة درنة

قال الجيش الليبي، اليوم الجمعة، إن الفيضانات غمرت آلاف المنازل في درنة، وإن أكثر من مليون شخص تأثروا بالكارثة، معلناً في الوقت ذاته فقدان الاتصال بأكثر من 800 ضابط وجندي في المدينة.

وفي مؤتمر صحفي للمتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري بشأن آخر المستجدات، أوضح أن هناك مناطق في الجبل الأخضر دمرتها السيول بالكامل، وأن أكثر من مليون و200 ألف شخص في الجبل الأخضر تأثروا بتداعيات الفيضانات.

وأضاف: "جميع الطرق الرئيسية والفرعية في منطقة الجبل الأخضر أصبحت مقطوعة بالكامل.. كل منطقة الجبل الأخضر أصبحت منكوبة من جراء الكارثة التي لم نشهد لها مثيلا".

وفي السياق، شكر المسماري الدعم الذي تلقته ليبيا من كل من الإمارات وقطر والسعودية ومصر والأردن والجزائر وتونس، بالإضافة لدول عديدة أخرى كانت لها مساهمات نبيلة قدمتها للمناطق المنكوبة.