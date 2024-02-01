رويترز: عقد أول محادثات رفيعة بين الجيش السوداني و"الدعم" في البحرين

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن قادة كبار من الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" اجتمعوا 3 مرات هذا الشهر في البحرين.

وتعدّ تلك الاجتماعات أول تواصل على هذه الدرجة الرفيعة بين الجانبين المتحاربين في الصراع المستعر منذ 9 أشهر.

وقالت المصادر، ومنها اثنان حضرا الاجتماعات، إنه "على عكس المحادثات السابقة المتعلقة بالحرب في السودان، حضر ممثلون مؤثرون من القوتين ومسؤولون من مصر والإمارات والسعودية وأمريكا".

وقالت المصادر إن "الاجتماعات جاءت بعد محاولات متكررة من جانب القوتين ومن دول شرق أفريقيا أيضاً، للتوسط في وقف لإطلاق النار والتوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الحرب، دون تحقيق تقدم يذكر".

وفي المقابل، قالت المصادر إن "اللواء شمس الدين كباشي نائب القائد العام للقوات المسلحة مثل الجيش في المنامة، ومثل قوات الدعم السريع اللواء عبد الرحيم دقلو شقيق قائد القوات محمد حمدان دقلو حميدتي".

وقال أحد المشاركين إن "الجانبين اتفقا مبدئياً على إعلان مبادئ يشمل الحفاظ على وحدة السودان وجيشه".

وأضاف المصدر أنه "من المزمع إجراء مزيد من المحادثات لمناقشة وقف إطلاق النار، لكن اجتماعاً للمتابعة تأجل الأسبوع الماضي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن "الولايات المتحدة مستعدة للشراكة مع الأطراف الإقليمية صاحبة النفوذ على المتحاربين"، لكنه رفض التعليق على المفاوضات.