الإمارات تدين بشدة التصريحات الإسرائيلية عن "إسرائيل الكبرى"

عبرت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"، وأكدت رفضها القاطع لهذه "التصريحات الاستفزازية التي تعد تعديًا سافرًا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة"، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات.

ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الخارجية، تأكيدها "رفض دولة الإمارات القاطع لأي تهديد لسيادة الدول العربية الشقيقة"، ودعت إلى "ضرورة توقف متطرفي الحكومة الإسرائيلية عن إطلاق التصريحات أو القيام بأعمال تحريضية، وكذلك وجوب وقف كل الخطط الاستيطانية والتوسعية التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وتقوّض فرص السلام والتعايش في المنطقة وبين شعوبها".