مشروع قرار أمريكي يؤيد "وقفا مؤقتا" لإطلاق النار في غزة

اقترحت واشنطن مشروع قرار يؤيد وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار في غزة "في أقرب وقت ممكن"، ويطالب بعدم المضي في الهجوم البري على رفح جنوبي القطاع "في ظل الظروف الحالية"، وفقاً لرويترز.

وذكرت وكالة "رويترز" أن مسودة المشروع تنص على أنه "في ظل الظروف الحالية، فإن أي هجوم بري كبير على رفح سيلحق المزيد من الأذى بالمدنيين وقد يؤدي لنزوحهم إلى دول مجاورة".

وجاء في المسودة أن خطوة كتلك "ستكون لها آثار خطيرة على السلام والأمن الإقليميين، وبالتالي يجب التأكيد على ضرورة عدم المضي قدما في مثل هذا الهجوم البري الكبير في ظل الظروف الحالية".

وحسب الوكالة فإنه "لم يتضح بعد متى أو ما إذا كان مشروع القرار سيطرح للتصويت".

يذكر أن الولايات المتحدة طرحت مشروع القرار بعد أن طلبت الجزائر أن يصوت المجلس، يوم الثلاثاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.