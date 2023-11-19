تحقيق أولي: طائرة إسرائيلية قصفت محتفلين قرب ريعيم بغلاف غزة يوم 7 أكتوبر

كشفت صحيفة هارتس الإسرائيلية اليوم، النتائج الأولية لتحقيق تجريه الشرطة الإسرائيلية بشأن هجوم السابع من أكتوبر.

وقالت الصحيفة إن الشرطة توصلت في تحقيقها إلى أن طائرة حربية إسرائيلية قد قصفت على ما يبدو يوم 7 أكتوبر محتفلين قرب ريعيم بغلاف غزة.

وأضافت الصحيفة، إن نتائج التحقيق وصلت إلى أن المسلحين يوم 7 أكتوبر لم يعرفوا مسبقا بوجود الحفلة التي قتل فيها 364 شخصا.

وتمثل هذه النتائج في حال تم تأكيدها صدمة للمجتمع الإسرائيلي والدولي، اللذين مثل لهما مقتل المئات في الحفل المذكور يوم السابع من أكتوبر، أحد الأسباب الرئيسة للتنديد بحماس ودعم شن عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة.