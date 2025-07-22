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العالم العربي

الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل من سوريا

الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل من سوريا
تدريبات للجيش الأردنيالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
22 يوليو 2025، 2:29 م

أعلن الجيش الأردني الثلاثاء، أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت أمس الاثنين محاولة تسلل من سوريا، ما أسفر عن مقتل أحد المتسللين وفرار البقية.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة أنه "تم رصد مجموعة من الأشخاص حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تحركت دوريات رد الفعل السريع على الفور، وطبقت قواعد الاشتباك، ما أدى إلى مقتل أحدهم، فيما فرّ باقي أفراد المجموعة إلى داخل الأراضي السورية"، وفق وكالة الأنباء الأردنية بترا.

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وأكد المصدر أن "القوات المسلحة الأردنية ستواصل استخدام كل إمكاناتها وقدراتها لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب، حفاظًا على أمن المملكة واستقرارها".

واعتاد الأردن خلال السنوات الماضية على التعامل مع محاولات تسلل وتهريب مخدرات من سوريا.

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