السيسي يبحث مع البرهان تعزيز العلاقات الثنائية

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان الذي وصل القاهرة صباح اليوم.

وذكرت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" المصرية أنه "من المقرر أن يجري الرئيس السيسي مع البرهان مباحثات ثنائية تتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

وكان مجلس السيادة الانتقالي في السودان أعلن قبل ساعات أن رئيسه البرهان، غادر إلى القاهرة، وقال عبر صفحته في "فيسبوك" إن البرهان سيجري "مباحثات ثنائية مشتركة، كما سيتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك".

ويرافق البرهان كل من وزير الخارجية المكلف علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل.

وكان البرهان قد أدى زيارة رسمية الإثنين إلى العاصمة الليبية طرابلس، التقى خلالها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية.