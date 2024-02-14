الجيش الإسرائيلي يجلي آلاف النازحين من مستشفى ناصر قسرا (فيديو)
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أجبر آلاف النازحين في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة على إخلاء المستشفى، بعد حصاره منذ أيام.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن "الدبابات الإسرائيلية التي كانت تحاصر مجمع ناصر، أجبرت النازحين وعوائل الطواقم الطبية والمرضى على المغادرة".
وأشار القدرة إلى أن خطرا كبيرا يحيط بالنازحين في ظل عملية الإخلاء القسري التي طلبها الجيش، لافتا إلى أن المئات من الطواقم الطبية والمرضى ممن لا يستطيعون مغادرة المستشفى مشيا على أقدامهم لازالوا عالقين داخله.
وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وقت سابق، إنها فقدت الاتصال مع موظفيها المتواجدين في المستشفى.
وأظهر فيديو بثه ناشطون فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، نداءات الجيش الإسرائيلي على النازحين في المستشفى عبر مكبرات الصوت، لمطالبتهم بإخلاء المستشفى والتوجه لمنطقة المواصي التي يصنفها الجيش الإسرائيلي بأنها "منطقة آمنة".
كما أظهر الفيديو تدمير الجيش الإسرائيلي لأجزاء كبيرة من السور الشرقي للمجمع.
وأعلنت وزارة الصحة في وقت سابق، مقتل 3 مواطنين وإصابة 10 آخرين داخل مجمع ناصر الطبي، برصاص قناصة الجيش الإسرائيلي.