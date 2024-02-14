الجيش الإسرائيلي يجلي آلاف النازحين من مستشفى ناصر قسرا (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أجبر آلاف النازحين في مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة على إخلاء المستشفى، بعد حصاره منذ أيام.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إن "الدبابات الإسرائيلية التي كانت تحاصر مجمع ناصر، أجبرت النازحين وعوائل الطواقم الطبية والمرضى على المغادرة".