النرويج: السلطة الفلسطينية تتلقى دعما ماليا طارئا من الدول المانحة

قالت وزارة الخارجية النرويجية الجمعة إن مجموعة من الدول التي تقدم مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية وافقت على حزمة طارئة لزيادة الدعم.

وكانت السعودية وإسبانيا وبريطانيا واليابان وفرنسا من بين الدول الداعمة للمبادرة التي أطلق عليها اسم "التحالف الدولي الطارئ لدعم تمويل السلطة الفلسطينية".

ولم يتضح بعد حجم التمويل الذي ستجمعه المبادرة.

وقالت الحكومة النرويجية إنها قررت المساهمة بمبلغ 40 مليون كرونة نرويجية (4.0 مليون دولار)، بحسب "رويترز".

وذكرت وزارة الخارجية في بيان "تم إنشاء هذا التحالف استجابة للأزمة المالية الملحة وغير المسبوقة التي تواجه السلطة الفلسطينية".

وأضافت الوزارة النرويجية أن الهدف المباشر هو تحقيق الاستقرار المالي للسلطة الفلسطينية والحفاظ على قدرتها على الحكم وتوفير الخدمات الأساسية والحفاظ على الأمن.

كما دعت الدول المشاركة في الخطة إسرائيل إلى الإفراج عن الأموال التي قالت هذه الدول إنها تخص السلطة الفلسطينية.