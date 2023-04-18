لبنان.. جلسة "تشريع الضرورة" تمدد للبلديات والمعترضون يحضرون للطعن

يوم لبناني ساخن بدأت نذائره في مجلس النواب مع إقرار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة أقصاها سنة.

وأثار ذلك التمديد قبل وبعد إقراره عواصف وسجالات ومزايدات، وصولا لتبادل الاتهامات بالكذب والشعبوية حتى بين الجهات التي توافقت على تمرير اقتراح التمديد.

وانتهت الجلسة سريعا بعد تأمين النصاب المطلوب وهو 65 نائبا +1، بحضور الكتل الكبرى مثل كتلة "الوفاء للمقاومة" عن حزب الله وكتلة "التنمية والتحرير" التي تمثل حركة "أمل" وتكتّل "لبنان القوى" للتيار الوطني الحر.

وغاب اعتراضا على التمديد للمجالس البلدية والاختيارية نواب "القوات اللبنانية" و"الكتائب" ومجموعة النواب التغيريين، التي حضرت إلى قاعة جانبية في مجلس النواب من باب تسجيل الموقف والتاكيد على عدم دستورية عقد جلسة تشريعية، لأن الأولوية هي انتخاب رئيس للجمهورية.