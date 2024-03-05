التسويق الهرمي في المغرب.. نشاط للاحتيال تواجهه السلطات بحزم

خلال الأيام الأخيرة عاد الحديث عن النصب عن طريق "التسويق الهرمي" في المغرب، بعد ازدياد مضطرد لضحايا هذا النوع من "الاحتيال" المالي، رغم تحذير السلطات بعدم قانونية هذه الأنشطة.

وكانت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، أجلت أخيرا محاكمة متهم متورط في النصب على ضحاياه بخدعة "التسويق الهرمي"، بعدما روج لشركة مشبوهة، واستقطب مجموعة من الضحايا، وتسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة وأغراهم بأرباح خيالية.

وكان المتهم افتتح فرعا للشركة في الدار البيضاء قبل أشهر، ووعد بتقديم أرباح استثمارية للمساهمين في مشاريعها، عبر تشجيع كل منخرط على جذب أشخاص آخرين للاستثمار بمبلغ مالي معين، لتتم زيادة أرباحه في كل مرة يقوم فيها باستقطاب أشخاص للمشاركة.