التسويق الهرمي في المغرب.. نشاط للاحتيال تواجهه السلطات بحزم
خلال الأيام الأخيرة عاد الحديث عن النصب عن طريق "التسويق الهرمي" في المغرب، بعد ازدياد مضطرد لضحايا هذا النوع من "الاحتيال" المالي، رغم تحذير السلطات بعدم قانونية هذه الأنشطة.
وكانت المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، أجلت أخيرا محاكمة متهم متورط في النصب على ضحاياه بخدعة "التسويق الهرمي"، بعدما روج لشركة مشبوهة، واستقطب مجموعة من الضحايا، وتسلم منهم مبالغ مالية متفاوتة وأغراهم بأرباح خيالية.
وكان المتهم افتتح فرعا للشركة في الدار البيضاء قبل أشهر، ووعد بتقديم أرباح استثمارية للمساهمين في مشاريعها، عبر تشجيع كل منخرط على جذب أشخاص آخرين للاستثمار بمبلغ مالي معين، لتتم زيادة أرباحه في كل مرة يقوم فيها باستقطاب أشخاص للمشاركة.
وحذر البنك المركزي المغربي والهيئة المغربية لسوق الرساميل (رسمية) من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة؛ إذ تودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع والخدمات.
وأكد نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، محمد العربي، أن "البيع أو التسويق الهرمي ممنوع بمقتضى المادة 58 من قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، والذي يعاقب على هذا النوع من الاحتيال بأحكام بالحبس من شهر إلى سنة، وبغرامة من 20 إلى 40 ألف درهم".
وقال العربي في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنهم "كمشتغلين على مستوى حماية المستهلك، قمنا على مستوى المنابر الإعلامية بجميع أشكالها، بحملات تحسيسية وتوعوية بخصوص هذا النوع من النصب والاحتيال".
وأضاف المتحدث ذاته، أن "حماية المستهلك مُؤطّرة قانونيا، لكن يجب على المستهلك ألا يقع ضحية التسويق الهرمي، لكي لا يعقد محاربة هذا الفعل؛ لأن التدخل حينها، سواء من لدن السلطات المعنية أو المجتمع المدني، سيكون بعد استفحال الوضع".