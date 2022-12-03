ما هي تفاصيل "الاتفاق الإطاري" الذي يوقع الإثنين المقبل بين الأطراف السودانية؟

حصل موقع "إرم نيوز"، اليوم السبت، على نسخة من "الاتفاق الإطاري" الذي ينتظر أن توقع عليه الأطراف السودانية المدنية والعسكرية، يوم الإثنين المقبل، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

وعقدت الأطراف السودانية، أمس الجمعة، اجتماعاً موسعاً ضم كلًا من قائد الجيش الفريق عبدالفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، الفريق محمد حمدان دقلو، بجانب قوى الحرية والتغيير، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والمؤتمر الشعبي، والجبهة الثورية، بحضور الآلية الثلاثية "الأممية الأفريقية" وسفراء المجموعة الرباعية ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي.

وأعلنت الأطراف عقب الاجتماع أنها "اتفقت على توقيع الاتفاق الإطاري يوم الإثنين المقبل، على أن تعقبه ترتيبات تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة".