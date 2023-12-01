رئيس البرلمان الليبي: تشكيل حكومة موحدة قبل نهاية ديسمبر

كشف رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، اليوم الجمعة، أنه سيتم تشكيل حكومة موحدة في بلاده قبل نهاية الشهر الحالي، في وقت يأمل فيه المواطنون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تنهي الأزمة السياسية التي تعانيها بلادهم منذ سنوات.

وأكد صالح، خلال استقباله ممثلين وأعيانا وفاعلين في مدينة درنة، أنه "ستكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي من أجل الذهاب نحو الانتخابات''.

وقال صالح إن "القوانين الانتخابية جاهزة ولا تقصي أحدًا وتتيح للشعب الليبي اختيار من يحكمه دون إقصاء أو تهميش"، مضيفًا: "نحن جاهزون للذهاب للانتخابات، والشعب الليبي والعالم مقتنع وموافق على ضرورة تشكيل حكومة واحدة".