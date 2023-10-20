إسرائيل تعلن خطة لإجلاء سكان بلدة على الحدود مع لبنان

قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تخطط لإجلاء السكان من بلدة كريات شمونة قرب الحدود مع لبنان.

وأضافت أن سكان البلدة القريبة من الحدود سينقلون إلى منازل ضيافة مدعومة من إسرائيل.

ويقع تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ومسلحين في لبنان على الحدود هذه الأيام.