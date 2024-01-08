القصف الإسرائيلي يتواصل على غزة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية
استهدف الطيران الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مخيم المغازي، ومنزلًا في منطقة دير البلح في غزة، مخلفًا عشرات القتلى والجرحى، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على القطاع يومها الرابع والتسعين.
وذكرت مصادر أن المدفعية الإسرائيلية، قصفت مواقع في منطقة قيزان النجار وجورة اللوت جنوبي خان يونس، بالتزامن مع فتح زوارق حربية النيران على ساحل دير البلح.
وشهدت بلدة الفخاري إطلاقًا كثيفًا للنيران، كما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية تجاه ساحة مستشفى غزة الأوروبي، كما تعرضت مباني كلية العلوم والتكنولوجيا في جنوب غزة للقصف.
وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل موسع في منطقة جورة اللوت وأطراف قيزان في جنوب خان يونس.
واحتدمت المعارك بين الفصائل في غزة والجيش الإسرائيلي، بينما تشتد الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع، جراء انعدام المواد الإنسانية والطبية.
وطالبت وزارة الصحة التي تديرها حماس بفتح معبر رفح مع مصر، لإدخال نحو 6 آلاف جريح يحتاجون لعلاج فوري في ظل عجز مستشفيات القطاع عن تقديم الخدمة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا على غزة، خلّفت حتى الأحد 22 ألفاً و835 قتيلا، و58 ألفًا و416 جريحًا، زيادة على دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، وفقًا للأمم المتحدة وسلطات حماس.
وبدأت الحرب بعد أن شنت الحركة هجومًا على جنوب إسرائيل، خلّف 1200 قتيل، واحتجاز 240، ما يزال نصفهم في القطاع، بحسب الدولة العبرية.