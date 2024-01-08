القصف الإسرائيلي يتواصل على غزة وسط تفاقم الأزمة الإنسانية

استهدف الطيران الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مخيم المغازي، ومنزلًا في منطقة دير البلح في غزة، مخلفًا عشرات القتلى والجرحى، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على القطاع يومها الرابع والتسعين.

وذكرت مصادر أن المدفعية الإسرائيلية، قصفت مواقع في منطقة قيزان النجار وجورة اللوت جنوبي خان يونس، بالتزامن مع فتح زوارق حربية النيران على ساحل دير البلح.

وشهدت بلدة الفخاري إطلاقًا كثيفًا للنيران، كما أطلقت طائرة مسيرة إسرائيلية تجاه ساحة مستشفى غزة الأوروبي، كما تعرضت مباني كلية العلوم والتكنولوجيا في جنوب غزة للقصف.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن آليات عسكرية إسرائيلية توغلت بشكل موسع في منطقة جورة اللوت وأطراف قيزان في جنوب خان يونس.